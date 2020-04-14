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Elazığ'da silahlı kavga 1 ölü

Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölüELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

14.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:17
Elazığ 'da silahlı kavga: 1 ölü
ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece saatlerinde merkez Rizaiye Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi başına isabet eden kurşunla hayatını yitirdi. Kavgada ölen kişinin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. Elazığ’da silahlı kavga 1 ölü

Kaynak: DHA

Etiketler: Elazığ, kavga, Güncel
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