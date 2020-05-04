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Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralıELAZIĞ'da bir işyerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

04.05.2020 18:20 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:22
Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı
ELAZIĞ'da bir işyerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde İzzetpaşa Mahallesi'nde Muhammed Ercan'a (29) ait oto kiralama dükkanında meydana geldi. Ercan ile dükkanına gelen Uğur Şefik Üstün (34) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Üstün, vücuduna isabet edilen kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra Üstün, ambulansa Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Üstün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ercan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Elazığ, kavga, Güncel, Haber

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