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Elazığ'da silahlı kavga, cinayetle bitti: 1 ölü

Elazığ'da meydana gelen silahlı kavgada, iş yerinde bulunan olayla alakası olmadığı ileri sürülen 69 yaşında bir şahıs hayatını kaybetti.

14.04.2020 02:00 | Son Güncelleme: 14.04.2020 02:01
Elazığ'da silahlı kavga, cinayetle bitti: 1 ölü
Elazığ 'da meydana gelen silahlı kavgada, iş yerinde bulunan olayla alakası olmadığı ileri sürülen 69 yaşında bir şahıs hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Borat sokakta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi ile mekana gelen bir grup arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla ateş edilmesi sonucu o anda iş yerinde bulunan 69 yaşındaki Şahin B. vuruldu. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, bekçi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale etmesine rağmen yaralı Şahin B. hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili iş yerinde bulunan iki şahsı gözaltına alırken, kaçan şüphelilerin de yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yapmasının ardından hayatını kaybeden Şahin B'nin cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ, Polis, 3. Sayfa
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