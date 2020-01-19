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Elazığ'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Elazığ'da silahlı kavgada bir kişi ayağından yaralandı.

19.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:32Elazığ'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
'da silahlı kavgada bir kişi ayağından yaralandı.
Rüstem Paşa Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarı'nda Barış Durmaz (18) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Tabancayla ateş edilmesi sonucu ayağından yaralanan Durmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Elazığ Şehit Fethi Sekin Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan, Durmaz'ın yaralandıktan sonra olay yerinden kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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