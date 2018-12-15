Elazığ'da Siyer-i Nebi Sınavı Yapıldı

Elazığ
'da Anadolu Gençlik Derneği
(AGD) Elazığ Şubesince "Efendimizin İzinde" sloganıyla Hazreti Muhammed
'in yaşamına ilişkin Siyer-i Nebi Sınavı yapıldı.
Elazığ Cumhuriyet İmam Hatip Kız Lisesinde düzenlenen "Liseli Gençler Efendimizin İzinde" Siyer-i Nebi yarışmasına orta öğrenim düzeyindeki okullardan yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.
Anadolu Gençlik Derneği Bölge Sorumlusu Mesut Turan
, Siyer-i Nebi yarışmalarını düzenli olarak her yıl yaptıklarını söyledi.
Amaçlarının Hz. Muhammed'in (sav) hayatını genç nesillere doğru şekilde öğretmek olduğunu anlatan Turan, şöyle devam etti:
"Gençliğin süsü güzel ahlaktır. Eğer genç güzel ahlaklı ise vatanına milletine ve aynı zamanda annesine babasına hayırlı bir nesil yetişmiş olacak. Bu hayırlı nesilin yetiştirilmesinin temel ögesi de güzel ahlaklı bir nesil yetiştirmektir. Güzel ahlakta Hz. Muhammet'in ahlakından geçmektedir. Biz de gençlerimizi Siyer-i Nebi ile buluşturup peygamber efendimizin hayatını okumalarını sağlıyoruz."
Anadolu Gençlik Derneği olarak Türkiye
genelinde sınavı yaptıklarını belirten Turan, yarışma sonuçlarının 31 Aralık
gecesi düzenlenecek olan Mekke
'nin Fethi programında açıklanacağını sözlerine ekledi.
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:12