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Elazığ'da "Sizden Biriyiz" projesi

Elazığ'da İl jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan "Sizden Biriyiz" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

15.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:02Elazığ'da
'da İl jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan "Sizden Biriyiz" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.
İl Komutanlığına bağlı ekipler, proje kapsamında Şehit Eyüp Kan İlkokulu, Hankendi Ortaokulunda öğrenci ve velilerle bir araya geldi.
Çocuklarla sohbet edip, onlara çeşitli hediyeler veren jandarma personeli, okul servis araçlarını denetledi.
Öte yandan proje kapsamında Sivrice Kadın Açık Ceza infaz Kurumunda görevli personel ve mahkumlara yönelik kadına şiddet ve aile içi şiddeti önleme konularında bilgilendirme yapıldı.
Jandarma ekiplerince bu tür programların devam edeceği belirtildi.

Hankendi, Jandarma, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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