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Elazığ'da soğuk hava etkisini gösteriyor

Depremin vurduğu Elazığ'da soğuk havanın etkisiyle süs havuzları dondu.

09.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:52Elazığ'da soğuk hava etkisini gösteriyor
Depremin vurduğu 'da soğuk havanın etkisiyle süs havuzları dondu.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından kentte yaralar sarılmaya devam edilirken, kış şartları da hayatı olumsuz etkiliyor. Meteorolojinin uyardığı kar yağışının dün etkili olduğu Elazığ'da geceden itibaren soğuk hava kendini hissettirmeye başladı. Gece hava sıcaklığının eksi 15 derece olduğu kentte gündüz de eksi 5'lerde olması hayatı etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle kentteki süs havuzları da dondu.

Meteoroloji hava sıcaklıklarının 3 gün daha mevsim normallerinin 4 ile 6 derece altında seyir edeceğini bildirirken, kuvvetli rüzgar ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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