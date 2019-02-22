Elazığ'da Sosyal Hizmet Uygulamaları Semineri

Elazığ Fırat Üniversitesi
öğrencilerine yönelik sosyal hizmet uygulamaları semineri düzenlendi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Fırat Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde Sosyal Çalışmacı Cemre Şeyma Kapu, kurumsal faaliyetlerle ilgili bilgilendirme yaptı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, müdürlük olarak engelliler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, şehit yakınları ve gazilerle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Toplumsal olayları değişik bakış açılarıyla izlemeye çalıştıklarını ifade eden Kenç, şöyle konuştu:
"Toplumsal ilişkilerin yapısı, nedenleri ve etkileri üzerine çalışıyoruz. Sosyal hizmet üzerine ihtiyacı olan herkese bir şekilde dokunmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahiplerine zorluk çektikleri konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz."
Güncel
Kaynak: AA