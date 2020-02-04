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Elazığ'da spor faaliyetleri tamamen durduruldu

Elazığ Valiliği, deprem mağdurlarının mağduriyetleri giderilinceye kadar şehirdeki tüm sportif faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.

04.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:57Elazığ'da spor faaliyetleri tamamen durduruldu
Valiliği, deprem mağdurlarının mağduriyetleri giderilinceye kadar şehirdeki tüm sportif faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.

Elazığ'da 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8'lik depremin ardından spor hayatı tamamen durdu. Elazığ Valiliği İl Güvenlik Kurulu kararıyla deprem mağdurlarının mağduriyetleri giderilene kadar Elazığ'da tüm sportif faaliyetlerin durdurulduğunu açıklayarak ilgili kurumları bilgilendirdi. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararda şu ifadelere yer verildi:

"24 Ocak 2020 günü ilimizde yaşanan deprem nedeni ile ilimizde bulunan bazı spor tesislerinde depremde hasar gören vatandaşların geçici olarak barındırıldığı, yapısal kontrollerinin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından henüz tamamlanmadığı görülmüş olup, bu kapsamda ilimizde oynanacak olan profesyonel, amatör ve tüm spor branşlarındaki müsabakaların çalışmaların tamamlanmasına kadar ileri bir tarihe ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir." - ELAZIĞ

Elazığ Valiliği, Deprem, Elazığ, Spor

Kaynak: İHA

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