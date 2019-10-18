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Elazığ'da sporculara masa tenisi desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde Birevim firması, Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği ve Masa Tenisi Federasyonu işbirliğiyle Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 15 masa tenisi verildi.

18.10.2019 10:53
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde Birevim firması, Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği ve Masa Tenisi Federasyonu işbirliğiyle Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 15 masa tenisi verildi.
Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, bireysel sporlarda bu tür desteklerin çok önemli olduğunu söyledi.
Birevim firmasının Elazığ'da her türlü spor etkinliğini desteklediğini aktaran Kaldırım, "Özellikle bireysel sporların gelişmesi ve sosyal dokunuşlar ile bireysel sporlarda başarı artması için bu tür çalışmalar önemdir. İnşallah bu desteklerle çok iyi bir noktaya geleceğiz." ifadelerini kullandı.
Birevim Genel Koordinatörü Mustafa Alpay da paydaş kurumlar ile sporu desteklemek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.
Bu kapsamda masa tenisi dağıttıklarını belirten Alpay, "Bu projeyi yaparken 81 ile çocuklarımızı her türlü bağımlılıktan korumak, eğitim, spor ve diğer alanlarda destekleyerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu milli ve manevi değerlere bağlı şahsiyet sahibi alanında uzman gençlerin yetişmesi için gençlerimizi destekliyoruz." diye konuştu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise yapılan destekten dolayı teşekkür etti.
Elazığ'da sporculara masa tenisi desteği

Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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