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Elazığ'da su ürünleri istişare toplantısı

Elazığ'da akademisyenler ve yetiştiricilerin yer aldığı su ürünleri istişare toplantısı gerçekleştirildi.

02.08.2019 15:22 Elazığ'da su ürünleri istişare toplantısı
Elazığ'da akademisyenler ve yetiştiricilerin yer aldığı su ürünleri istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinesinde, "Balıkçılık ve Su Ürünlerinin Mevcut Durumu, Güçlü, Zayıf Yönleri, Stratejileri ve Hedefleri" içeriğiyle "3. Tarım Orman Şurası" hazırlık toplantısı yapıldı. Enstitü Müdürü Özkan Özbay'ın bilgilendirme yaptığı toplantıya yetiştiricilik potansiyeli yüksek olan kentlerin Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürleri, akademisyenler ile yetiştiriciler katıldı.

Toplantıda su ürünleri ile ilgili karşılıklı görüş alış verişinde bulunulduğu belirtildi. - ELAZIĞ

Balıkçılık, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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