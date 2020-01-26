Elazığ'da süren enkaz çalışmaları havadan görüntülendi

Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binadaki arama kurtarma çalışmaları 24 saat aralıksız devam ediyor. Ekiplerin enkaz alanında çalışmaları sürerken bölge havadan görüntülendi.



Önceki gün merkez Sivrice İlçesi'ne bağlı 6.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası Elazığ'da bazı bölgerde yıkım yaşanmıştı. Yaşanan yıkım sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler 24 saat aralıksız gece eksi 8 dereceleri bulan havada çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sürsürü Mahallesi'nde Halaylı sokakta bulunan 4 katlı Dilek Apartmanı enkaz alanında çalışmalar devam etti. Gece de devam eden çalışmalar sabahın ilk ışıklarında da yoğunlaştırıldı. Ekiplerin enkaz alanındaki çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA