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Elazığ'da Sürsürü Mahallesi'ndeki enkazdan 3 ceset çıkarıldı

Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binadaki arama kurtarma çalışmalarında bugün 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

26.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:10Elazığ'da Sürsürü Mahallesi'ndeki enkazdan 3 ceset çıkarıldı
'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binadaki arama kurtarma çalışmalarında bugün 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Önceki gün ilçesi merkezli 6.8 şiddetinde meydana gelen depremde Elazığ'da bazı bölgelerde yıkım yaşanmıştı. Yaşanan yıkım sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde Halaylı Sokak'ta bulunan 4 katlı Dilek apartmanı enkaz alanında ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Devam eden gün içinde yapılan çalışmalarda şu ana kadar 3 kişinin cansız bedenine daha ulaşıldı.
Öte yandan, Dilek apartmanı enkazı altında en az 6 kişinin olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.
(Volkan Kayalar - İsmail Coşkun/İHA)

Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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