Haberler» Güncel» Haber

Elazığ'da tarihi eser ele geçirildi

Elazığ'da, jandarma ekiplerince bir yolcu otobüsünde yapılan aramada haç ve Meryem Ana figürlü tarihi fresk ele geçirildi.

28.08.2019 21:18 Elazığ'da tarihi eser ele geçirildi
Elazığ'da, jandarma ekiplerince bir yolcu otobüsünde yapılan aramada haç ve Meryem Ana figürlü tarihi fresk ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sakabaşı köyü Fırdolaş mevkisinde uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen devriye görevi sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Otobüsün el bagajlarının konulduğu bölümünü kontrol eden ekipler, bir yolcuya ait uydu cihazı kutusu içinde eşarba sarılı vaziyette gizlenmiş üzerinde haç ve Meryem Ana figürleri bulunan, "pirinç fresk" olarak tabir edilen tarihi eser ele geçirdi.

Roma dönemine ait olabileceği değerlendirilen fresk, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Ekipler olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Meryem Ana, Jandarma, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:06   Su borusundan yaptığı neyi çalıyor
23:05   Tunceli kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
23:05   Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
23:04   Asfalt fabrikasında patlama: 4 işçi yaralandı
23:03   Kırıkkale'de asfalt yüklü tankerde patlama: 4 yaralı
23:02   Bakan Koca: "Türkiye ve Moldova ticaret hacmi hedefi 1 milyar dolar"
23:01   - Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 9 ölü, 23 yaralı