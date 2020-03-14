Elazığ'da tarihi mahalle Korona virüsüne karşı dezenfekte edildi
Elazığ'ın tarihi mahallesi Harput da Korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.
14.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:17
Elazığ 'ın tarihi mahallesi Harput da Korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.
Çin'de ortaya çıkan Türkiye'ye de sıçrayan Korona virüsü nedeniyle 81 ilde ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yoğun olarak yapılıyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte toplu taşıma araçları, yoğun olarak kullanılan mekanlar olmak üzere bir çok noktada ilaçlama ve dezenfekte çalışması yürütüyor. Kent merkezindeki çalışmaların yanı sıra tarihi önem taşıyan yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği tarihi Harput Mahallesi'nde de ilaçlama ve dezenfekte çalışması yürütülüyor.Bu kapsamda tarihi mahallede bulunan Harput Kalesi, Meryem Ana Kilisesi, Sara Hatun Camii ile eğri minaresiyle dikkat çeken Ulu Cami gibi tarihi mekanların çevresi de dezenfekte edildi.
Ekiplerin tüm mahallerde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüreceği ve günü birlik toplu taşıma araçlarının da ilaçlanarak temizlendiği aktarıldı. - ELAZIĞ
Çin'de ortaya çıkan Türkiye'ye de sıçrayan Korona virüsü nedeniyle 81 ilde ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yoğun olarak yapılıyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte toplu taşıma araçları, yoğun olarak kullanılan mekanlar olmak üzere bir çok noktada ilaçlama ve dezenfekte çalışması yürütüyor. Kent merkezindeki çalışmaların yanı sıra tarihi önem taşıyan yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği tarihi Harput Mahallesi'nde de ilaçlama ve dezenfekte çalışması yürütülüyor.Bu kapsamda tarihi mahallede bulunan Harput Kalesi, Meryem Ana Kilisesi, Sara Hatun Camii ile eğri minaresiyle dikkat çeken Ulu Cami gibi tarihi mekanların çevresi de dezenfekte edildi.
Ekiplerin tüm mahallerde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüreceği ve günü birlik toplu taşıma araçlarının da ilaçlanarak temizlendiği aktarıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Harput, Elazığ, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı