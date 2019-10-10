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Elazığ'da, tartıştığı husumetlisini öldürdü

Elazığ'da, tartıştığı husumetlisini öldürdüErkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, tartıştığı husumetlisi C.T. (72) tarafından silahla vurulan Mustafa Çapar (37), hayatını kaybetti.

10.10.2019 21:02
Elazığ'da, tartıştığı husumetlisini öldürdü
Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, tartıştığı husumetlisi C.T. (72) tarafından silahla vurulan Mustafa Çapar (37), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Örençay köyünde meydana geldi. Mustafa Çapar, iddiaya göre husumetlisi olduğu Örençay köyünde oturan C.T'nin evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada C.T.'nin silahından çıkan kurşunların hedefi olan Mustafa Çapar, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. C.T., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, yaşamını yitiren Mustafa Çapar'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Elazığ'da, tartıştığı husumetlisini öldürdü

Elazığ, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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