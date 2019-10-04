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Elazığ'da taşkın koruma çalışmaları

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunan derelerde taşkın koruma çalışmalarında sona gelindi.

04.10.2019 11:28Elazığ'da taşkın koruma çalışmaları
Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunan derelerde taşkın koruma çalışmalarında sona gelindi.
Alınan bilgiye göre, DSİ 9. Bölge Müdürlüğünün kontrolünde yürütülen projede 1 ve 2 nolu derelerde 4 bin 60 metre duvarlı kanal, 4 bin 300 metre korkuluk, 4 menfez, 7 üst geçit ve 2 bent tamamlandı.
Baskil merkez taşkın koruma çalışmalarında fiziki gerçekleşme yüzde 95'e ulaştı.
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yaptığı açıklamada, DSİ Bölge Müdürlüğünce yapımı süren Canbeyler ve Cumhuriyet mahallerinde bulunan Baskil 1 ve 2 nolu derelerin ıslah çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.
Akmurat, derelerin ıslahında sona doğru gelindiğini ifade ederek, "İnşallah çalışma bittikten sonra yapacağımız çevre düzenlemesiyle ilçemiz daha güzel ve kaliteli zaman geçirilecek bir alana kavuşmuş olacak. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun. Baskil Belediyesi olarak ilçemize sunduğu hizmet işbirliğinden dolayı DSİ 9. Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz." dedi.

Baskil, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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