Elazığ'da Tefeci Operasyonu: 12 Gözaltı

Elazığ
'da düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Operasyonda ruhsatsız tabanca, 115 mermi ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Elazığ, Güncel
Kaynak: AA