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Elazığ'da tefeci operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheli tutuklandı.

18.09.2019 18:47Elazığ'da tefeci operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşlara belli bir faiz oranı karşılığında para vererek senet imzalatmak suretiyle tefecilik yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Polisin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, bazı şahısların para karşılığında gayrimenkulleri ipotek altına almak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda boş ve doldurulmuş vaziyette senet ele geçirilmişti. - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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