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Elazığ'da televizyon programını maske takıp yaptılar

Elazığ'da televizyon programını maske takıp yaptılarElazığ'da uydudan yayın yapan bir televizyonun programında korona virüsüne karşı maske takılıp bilgilendirme yayını yapıldı.

05.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:47
Elazığ 'da televizyon programını maske takıp yaptılar
ELAZIĞ -Elazığ'da uydudan yayın yapan bir televizyonun programında korona virüsüne karşı maske takılıp bilgilendirme yayını yapıldı.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüs ile ilgili ülke genelinde yerelinden ulusalına kadar tüm medya kuruluşları vatandaşları bilgilendirmek için sürekli yayınlar yapıyor. Elazığ'da uydudan yayın yapan Kanal Fırat Televizyonu'nda Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık da, vatandaşları bilgilendirmek için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Akbulut'la maske takarak yayınını gerçekleştirdi.
Programda maske takan Prof. Dr. Ayhan Akbulut, sokaktaki vatandaşın maskeyi yanlış kullandığını, elleri yıkamadan kullanılacak maskenin koruma görevi görmeyeceğini ve maske kullanırken ellerin yüz kısmına değdirilmemesi gerektiğini söyledi.
Özellikle maskenin ön kısmına ellerin değdirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Akbulut, "Maskeyi taktıktan sonra hapşırsam da öksürsem de bu benim ağzımla maske arasında kalıyor. O yüzden de biz maskeyi bu amaçla takıyoruz. Bakıyorum, maskeyi takıyor arkadaş, eli sürekli ağzı ile burnunda oluyor. Bunu istemiyoruz çünkü nefes alıyoruz ve başka birinden öksürük ve hapşırık ile damlacık gelmişse eğer elimi değdirdiğim zaman direkt elime bulaşır. Elimi de gözüme, burnuma ve ağzıma dokundurursam alıyorum. Maskeyi kulağımızın oradan çekip aşağıya sarkıtıp üzerimize değdirmememiz lazım. Çünkü ön kısım bulaşık kısım Elazığ’da televizyon programını maske takıp yaptılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Elazığ, TV, Genel

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Elazığ'da televizyon programını maske takıp yaptılar
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