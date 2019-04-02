Elazığ'da Terör Operasyonu

Kaynak: AA

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen 2 bot ve yaşam malzemesi bulundu.Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Karakoçan kırsalında operasyon düzenlendi.Aramalarda, PKK'lı teröristler tarafından baraj geçişlerinde kullanıldığı tahmin edilen 2 bot ile yaşam malzemesi ele geçirildi.Bölgedeki operasyon sürüyor.