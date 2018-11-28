Elazığ'da Terör Propagandası Şüphelileri Adliyede

ELAZIĞ'da sosyal medyadan örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Elazığ
merkez ve Karakoçan
ilçesinde 6 şüpheli tespit edildi. Şüpheli 6 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan 6 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. - Elazığ
Emniyet Müdürlüğü,Elazığ
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:45