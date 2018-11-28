Elazığ'da Terör Propagandasına 3 Tutuklama

28 Kasım 2018 Çarşamba 17:46



28 Kasım 2018 Çarşamba 17:46

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyada propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında merkez ve Karakoçan ilçesinde 6 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerini alınan 6 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğer 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ELAZIĞ