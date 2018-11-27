Elazığ'da Terör Propagandasına 4 Gözaltı

Elazığ
'da terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyada propagandasını yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında merkez ve Karakoçan
ilçesinde 4 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler bugün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Terör örgütü propagandası yapmak suçundan yakalanan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ