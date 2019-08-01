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Elazığ'da tır ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ'da, çakıl taşı yüklü tırın yolcu minibüsüyle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

01.08.2019 18:20 Elazığ'da tır ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Elazığ'da, çakıl taşı yüklü tırın yolcu minibüsüyle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Yasin Biliz'in kullandığı 23 BP 341 plakalı tır, Elazığ-Bingöl kara yolu Akçakiraz beldesi mevkisinde Elazığ'dan Bingöl'e yolcu taşıyan Servet Askaç yönetimindeki 12 AAC 364 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi, araçtaki 3 yolcu yaralandı.
Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan yolda araçların geçişi polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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