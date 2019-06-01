Elazığ'da tırın çarptığı yaşlı çift öldü

Elazığ
'da tırın çarptığı yaşlı çift hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Elazığ- Bingöl
kara yolunun Yarımca
mevkisinde teravih namazına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan (87) ile Saadet Sağlam (83) çiftine Ş.D. yönetimindeki 23 BV 450 plakalı tır çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, yaşlı çiftin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaşlı çiftin cenazeleri Kovancılar Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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