Elazığ'da "torbacı" operasyonunda 5 tutuklama

Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 5 zanlıyı gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Aramalarda 50 gram kokain ile sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.Öte yandan, uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 8 kişiye işlem yapıldı.

Kaynak: AA