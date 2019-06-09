Elazığ
'da trafik denetimi yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, trafik kazalarının önlenmesine yönelik Elazığ- Keban
, Pertek
, Çemişgezek
ve Baskil
kara yollarında eş zamanlı trafik denetimi gerçekleştirildi.
Uygulamada, sürücülere ve yolculara genel trafik kuralları, hız ve emniyet kemeri kullanımı gibi konularda bilgilendirmede bulunuldu, el broşürleri ile çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Yapılan denetimlerde 295 şahıs ve 187 araç kontrol edilerek, 16 sürücüye 8 bin 686 lira ceza kesildi, 5 araç trafikten men edildi ve hacizli bir araç yakalandı.
Kaynak: AA
Keban
, Elazığ
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