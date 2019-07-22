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Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

22.07.2019 10:42 Elazığ
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kazada ölen gencin, Tapu Kadastro Elazığ İl Müdürü Gazi Osman Tosun'un oğlu olduğu öğrenildi.

Kaza, dün gece merkeze bağlı Vedat Dolakay Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melih Tosun (20) idaresindeki 23 FD 969 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpıp yoldan çıktı. Kazada sürücü Tosun ile birlikte 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Sürücü Tosun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öteyandan kazada hayatını kaybeden gencin Tapu Kadastro Elazığ İl Müdürü Gazi Osman Tosun'un oğlu olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Osman Tosun, Elazığ, 3. Sayfa

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