01.07.2019 16:45
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Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Elazığ 'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez bağlı Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,23 ED 655 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 23 HH 994 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan otomobil, ağaca vurarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Elazığ , 3. Sayfa

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