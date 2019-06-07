Elazığ
'da trafik kazası: 3 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ
'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, merkez Kırklar Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 HV 604 plakalı otomobil ile 23 DE 033 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Elazığ
, 3. Sayfa