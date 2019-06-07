07.06.2019 15:22
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Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Kırklar Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 HV 604 plakalı otomobil ile 23 DE 033 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
Kaynak: İHA
Elazığ, 3. Sayfa

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