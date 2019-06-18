18.06.2019 21:06
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Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandıKaza, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı tren yolu üst geçitinde meydana geldi.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kaza, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı tren yolu üst geçitinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre,İ.G. idaresindeki 63 E 3474 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün üst geçitte direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarparak aşağıya uçtu.

Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öteyandan üst geçitte sürekli kaza meydana geldiği çözüm bulunması gerektiğini belirtildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Ataşehir, Elazığ, 3. Sayfa

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