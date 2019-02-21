Elazığ'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Elazığ
'da, kontrolden çıkan hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ferdi Akbulut idaresindeki 35 AH 7828 plakalı hafif ticari araç, Necmettin Erbakan
Bulvarı'nda seyir halinde iken refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Yaralanan sürücü Akbulut ile araçta bulunan Ahmet Durmaz
, Ferhat Karakaş, Resul ve Ahmet Çelik
, polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Elazığ, Güncel
Kaynak: AA