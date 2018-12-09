- Elazığ
'da trafik kazası: 6 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ Bingöl
Karayolu Yazıkonak
mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAB 806 plakalı otomobil ile 23 FK 088 plakalı araç çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Jandarma
ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Elazığ
09 Aralık 2018 Pazar 19:39