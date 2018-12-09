09 Aralık 2018, 19:39
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Elazığ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

- Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

- Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ Bingöl Karayolu Yazıkonak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAB 806 plakalı otomobil ile 23 FK 088 plakalı araç çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Elazığ
09 Aralık 2018 Pazar 19:39



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