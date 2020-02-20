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Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ'da tek taraflı meydana gelen kazada, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

20.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:17Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı
'da tek taraflı meydana gelen kazada, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- yolu Başyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ç. idaresindeki 44 AAK 124 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp istinat duvarına çarptı.

Kazada araçta bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye ile birlikte sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çıkardığı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - ELAZIĞ

Kovancılar, Bingöl, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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