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Elazığ'da tren kazası: 2'si ağır 3 yaralı

Elazığ'da tren kazası: 2'si ağır 3 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarparak yaklaşık 200 metre sürüklediği otomobilde 3 kişi yaralandı.

13.11.2019 08:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:23
'da tren kazası: 2'si ağır 3 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarparak yaklaşık 200 metre sürüklediği otomobilde 3 kişi yaralandı.
Kaza merkeze bağla Ataşehir Mahallesinde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere Selahattin Yıldırım idaresindeki 23 BA 446 plakalı otomobil kontrolsüz hemzeminden geçtiği sırada makinist Vedat Yiğit'in idaresindeki 22012 Malatya Tatvan seferini yapan tren çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da tren kazası: 2'si ağır 3 yaralı

Tren Kazası, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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