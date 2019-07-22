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Elazığ'da TSE eğitimleri başladı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) personeli ve üyelerine yönelik düzenlenen TSE eğitimleri başladı.

22.07.2019 17:26 Elazığ
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) personeli ve üyelerine yönelik düzenlenen TSE eğitimleri başladı.

Elazığ TSO personeli ve üyelerine yönelik TSE eğitimleri başladı. TSO toplantı salonunda, Dr. Mühendis Aysel Engin tarafından verilen eğitimler, 5 gün sürecek. TSE ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi içerikli eğitimler sonunda, katılan üyelere sertifikaları verilecek.

TSO üyelerine daha yüksek standartta hizmet verebilmek amacı ile planladıkları eğitimlere son derece önem verdiklerini belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, "Eğitimin sürekliliği ve gerekliliğinin yadsınamaz bir gerçek olduğu günümüzde, gerek üyelerimiz ve gerekse personelimize yönelik eğitim çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Elazığ, Güncel

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