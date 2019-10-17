Haberler » Güncel » Elazığ'da üniversite öğrencisi bayrağa hakaretten gözaltına alındı

Elazığ'da üniversite öğrencisi bayrağa hakaretten gözaltına alındı

Elazığ'da bir üniversite öğrencisi, Türk bayrağına hareket ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

17.10.2019 14:36Elazığ'da üniversite öğrencisi bayrağa hakaretten gözaltına alındı
Elazığ'da bir üniversite öğrencisi, Türk bayrağına hareket ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, akşam Gazi Caddesi'ndeki 50'ler Çarşısı civarında Fırat Üniversitesi öğrencisi F.S'nin Türk bayrağına hakaret ettiği, çevredeki vatandaşların da şahsa tepki gösterdiği belirtildi.
Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı üzerine şüphelinin olay yerine giden polis ekibince gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.

Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:32 Suriye Milli Ordusu'ndan sınıra sevkiyat
16:32 "Geyikli Zeytin Hasat Şenliği" başladı
16:32 Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları
16:32 Antalya'da dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu
16:32 Süleymaniye'deki televizyon spikeri Babani'nin intihar ettiği ortaya çıktı
16:32 Bursa bakan kasapoğlu fransa, manipülatif hamlelerle algı operasyonuna giriyor
16:32 Erdoğan, abd başkan yardımcısı pence ile bir araya geldi-3
17.10.2019 16:33:13