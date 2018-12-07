Elazığ'da Üstün Yetenek Sergisi

07 Aralık 2018 Cuma 15:06



07 Aralık 2018 Cuma 15:06

Elazığ'da Bilim Sanat Merkezi'nde üstün zekalı ve yetenekli çocuklara yönelik düzenlenen kurslar sonucunda çocukların yapmış olduğu eserlerin yıl sonu sergisi yapıldı.Üstün zekalı ve yetenekli çocukların hazırladığı, ebru, hat sanatı, magnet, yağlı boya, seramik, ahşap boyama ürünlerin yer aldığı sergi kentteki bir AVM'de açıldı.Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Göktürk, Bilim Sanat Merkezi'nde eğitim gören üstün zekalı ve yetenekli çocukların yıl içerisinde yaptığı eserlerin sergisini yaptıklarını söyledi.Serginin iki gün boyunca açık kalacağını ifade eden Göktürk, "Burada özellikle sanatsal kültürel ve sportif etkinliklerimiz devam etmekte, inşallah öğrencilerimizi hem öğretim hem eğitim yönünden geliştirip yetiştireceğiz." dedi.Bilim Sanat Merkezi Müdürü Zafer Şaştım da ürünlerin her birinin özel yetenekli çocukların hayal gücü ile yapıldığını söyledi.