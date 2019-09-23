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Elazığ'da usulsüz avlanan 4 şahıs yakalandı

Elazığ'da hem bıldırcın sesi çıkaran cihazlar, hemde takozsuz silah kullanarak avlanan 4 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem yapılıp para cezası kesildi.

23.09.2019 17:17Elazığ'da usulsüz avlanan 4 şahıs yakalandı
Elazığ'da hem bıldırcın sesi çıkaran cihazlar, hemde takozsuz silah kullanarak avlanan 4 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem yapılıp para cezası kesildi. Ayrıca şahısların tüfeklerine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz avlananlara yönelik sabahın erken saatlerinde çalışma yaptı. Koruma kontrol ekibinin yaptığı çalışmada usulsüz olarak avlanan 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslara para cezası uygulanırken, takozsuz kullanılan silahlara da el konuldu.

Öteyandan avlaklarda kullanılması yasak olan 4 adet bıldırcın sesi çıkaran elektronik cihazın da ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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