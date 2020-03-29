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Elazığ'da uyarılar işe yaradı, mesire alanları boş kaldı

Elazığ'da uyarılar işe yaradı, mesire alanları boş kaldı Kentte güvenlik güçleri hem şehir girişinde tedbirleri arttırdı, hem de sokaklarda anons yaparak vatandaşları uyardı Elazığ'da korona virüse karşı güvenlik güçleri hem şehir girişinde tedbirleri arttırdı, hem de sokaklarda anons...

29.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:10
Elazığ 'da uyarılar işe yaradı, mesire alanları boş kaldı
Kentte güvenlik güçleri hem şehir girişinde tedbirleri arttırdı, hem de sokaklarda anons yaparak vatandaşları uyardı
ELAZIĞ - Elazığ'da korona virüse karşı güvenlik güçleri hem şehir girişinde tedbirleri arttırdı, hem de sokaklarda anons yaparak vatandaşları uyardı.Mesire alanlarının 2 gündür boş kaldığı kentte, yaşlılarında da ihtiyaçları da karşılandı.
Elazığ'da Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığındaki Pandemi Kurulunun toplantısının ardından kentte alınan tedbirler arttırıldı.Tedbirler kapsamında kentte giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri şehrin giriş çıkış noktalarında ateş ölçer ile kontrol yaptı, vatandaşları bilgilendirdi.
Öte yandan alınan diğer tedbirlerle piknik alanlarının kısıtlanmasının ardından şehrin farklı bölgelerinde bulunan mesire alanları da boş kaldı.
Ayrıca bugüne 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların talepleri de bir çok kurumun yer aldığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından da karşılanmaya devam ettiği bildirildi.
Kent merkezi ve ilçelerde polis, belde ile köylerde ise jandarma ekipleri tarafından anonsla dışarı çıkmama uyarısı yapılmaya devam ettiği kaydedildi. Elazığ’da uyarılar işe yaradı, mesire alanları boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ, Genel

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Elazığ'da uyarılar işe yaradı, mesire alanları boş kaldı

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