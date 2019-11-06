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Elazığ'da uyuşturucu denetimi

Elazığ'da yapılan uyuşturucu denetimlerinde gözaltına alınan 12 kişiden 2'si tutuklandı.

06.11.2019 20:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:00
Elazığ'da yapılan uyuşturucu denetimlerinde gözaltına alınan 12 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve sevkiyatı ile kullanımının önlenmesine yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde, biri 7 gram esrarla yakalanan diğeri uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle arama kaydı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Polis ekiplerince devam eden denetimlerde 10 şüpheli daha yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 4'ünün işlemleri sürüyor.
Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde narkotik köpek ile yapılan aramada 23 gram bonzai, 12 uyuşturucu nitelikte hap, bir miktar eroin ve esrar ele geçirildi.
Elazığ'da uyuşturucu denetimi

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA


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