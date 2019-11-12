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Elazığ'da uyuşturucu operasyonları

Elazığ ve Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı.

12.11.2019 19:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:50Elazığ'da uyuşturucu operasyonları
ve 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgeye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik Elazığ ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda L.C, M.D, E.Y. ve O.I. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 78 gram kubar esrar ele geçirildi.

Öte yandan, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik 6-10 Kasım tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramalarında 100 gram kubar esrar, 0,52 gram toz esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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