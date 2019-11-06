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Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama

Elazığ polisi tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

06.11.2019 20:18 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:23 Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama
Elazığ polisi tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent genelinde çalışma yaptı.Ekipler, farklı bölgelerde gerçekleştirdiği kontroller sırasında 2 ayrı yerde uyuşturucu madde alış verişi ile 1 yerde kullanıldığı esnada 3 olaya suçüstü baskın gerçekleştirdi.Polis, Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen 4, kullanan 6 şüpheliyi yakaladı.Şüphelilerden 10 paket fişeklenmiş esrar, 4 paket hazır eroin, 12 adet ecstasy hap ve 1,43 gram metamfetamin ele geçirildi. Bunun üzerine uyuşturucu satan şahıslardan birinin evinde detektör köpeği Şimşek eşliğinde yapılan aramalarda da 23 gram bonzai ve 8 gram eroin daha ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.6 şüpheliye ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Öteyandan kentte yapılan diğer uygulamalarda ise uyuşturucu kullanma suçundan aranan ve kullanan 2 şahıs daha yakalandı, bir miktarda toz esrar ele geçti. - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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