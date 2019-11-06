Haberler » Yerel » Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama

Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama

Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklamaELAZIĞ - Elazığ polisi tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

06.11.2019 21:15 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:16
Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama
ELAZIĞ - Elazığ polisi tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent genelinde çalışma yaptı.Ekipler, farklı bölgelerde gerçekleştirdiği kontroller sırasında 2 ayrı yerde uyuşturucu madde alış verişi ile 1 yerde kullanıldığı esnada 3 olaya suçüstü baskın gerçekleştirdi.Polis, Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen 4, kullanan 6 şüpheliyi yakaladı.Şüphelilerden 10 paket fişeklenmiş esrar, 4 paket hazır eroin, 12 adet ecstasy hap ve 1,43 gram metamfetamin ele geçirildi. Bunun üzerine uyuşturucu satan şahıslardan birinin evinde detektör köpeği Şimşek eşliğinde yapılan aramalarda da 23 gram bonzai ve 8 gram eroin daha ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.6 şüpheliye ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.
Öteyandan kentte yapılan diğer uygulamalarda ise uyuşturucu kullanma suçundan aranan ve kullanan 2 şahıs daha yakalandı, bir miktarda toz esrar ele geçti.
Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Yerel

Kaynak: İHA


Son Dakika Yerel Haberleri
23:01   'Maceraya Hazır mısın?' etkinliği Hüdavendigar Kent Parkı'nda başladı
21:49   Avcının yaralı bulduğu orman çulluğu tedavi altına alındı
21:32   Bacadan kaynaklı yangın ve zehirlenmelere dikkat
21:15   Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama
21:02   Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, uyuşturucu operasyonunun sürdüğü bölgede incelemelerde...
6.11.2019 23:59:13