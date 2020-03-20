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Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklama

Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklama Elazığ'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen iki farklı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:18
Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklama
ELAZIĞ - Elazığ'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen iki farklı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı iki farklı çalışmada belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu taciri 5, uyuşturucu madde kullanan 8 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 50 gram kokain, bir miktar metamfetamin ile kubar esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu taciri şüphelilerden 3'ü dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, bugünde 2'si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler U.G. ve S.Y'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5 şüphelinin tutuklandığı operasyonlarda gözaltına alınan 8 şahsa da uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi. Elazığ’da uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklama

Kaynak: İHA

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Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklama
Etiketler : Yerel

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