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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde polis, bir aracın motor kısmında zulalanmış halde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

20.10.2019 11:42Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde polis, bir aracın motor kısmında zulalanmış halde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, Elazığ -Bingöl yolu Çaybaşı Mahallesi mevkiinde şüpheli bir araç belirlenerek durduruldu. Araçta yapılan aramada motor kısmına zulalanmış halde 139 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, araçtaki şüpheliler M. A (40) ve M.A.G'yı (45) gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - ELAZIĞ

Kovancılar, Elazığ, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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