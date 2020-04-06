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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu 2 gözaltıELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 500 gram esrarla yakalanan N.A. ile M.S.Ö., gözaltına alındı.

06.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:00
Elazığ 'da uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı
ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 500 gram esrarla yakalanan N.A. ile M.S.Ö., gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri istihbari çalışmalarla N.A. ile M.S.Ö.'nün uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi. Bu kapsamanda harekete geçen ekipler, yaptıkları teknik takip sonucu N.A. ile M.S.Ö.'nün bulunduğu aracı durdurdu. Narkotik köpeği de kullanılarak, araçta yapılan aramada, 500 gram esrar ele geçirildi. Esrara ele koyulurken, N.A. ile M.S.Ö. ise gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Elazığ’da uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Elazığ, Güncel

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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı
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