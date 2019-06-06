Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Elazığ
polisinin şüphelenip bir araçta yaptığı aramada esrar ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Karakoçan
İlçe Emniyet ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışma kapsamında polis şüpheli bir aracı belirleyerek durdurdu. Yapılan aramada, araç içerisinde ve şüpheli şahısların üzerinde 4 parça halinde 5,7 gram kubar esrar ele geçirildi.
Araçta bulunan şüpheliler B.Y., E.O., Z.Y. ve Y.B. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Elazığ
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