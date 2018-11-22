Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

22 Kasım 2018 Perşembe 11:39



22 Kasım 2018 Perşembe 11:39

Elazığ'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada Afganistan uyruklu kişinin çantasında 2 kilogram esrar ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Baskil ilçesi Kömürhan mevkisindeki kontrol noktasında uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik uygulama kapsamında durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği ile arama yapıldı.Narkotik köpeğinin bir çantaya tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada astar içerisine gizlenmiş 2 kilogram esrar ele geçirildi.Afganistan uyruklu olduğu belirlenen çanta sahibi gözaltına alındı.